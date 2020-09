Regionali, esercito di trombati in Consiglio. Fuori Russo dopo 7 legislature e le impresentabili (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un esercito di trombati. Se l’ecatombe è stata scongiurata in Campania – come ha più volte ripetuto il Governatore Vincenzo De Luca – di sicuro in Consiglio regionale ci hanno pensato le elezioni a spazzare via una schiera di consiglieri Regionali. Alcuni sulle poltrone istituzionali da anni, abituati alla sistematica riconferma e che ora dovranno trovarsi una nuova sistemazione. Restano Fuori i big Pd Gianluca Daniele, Stefano Graziano (che è anche presidente dem), Antonio Marciano, Enza Amato, nonché la presidente del Consiglio regionale, Rosa D’Amelio. Stesso destino per i dem Nicola Marrazzo e Antonella Ciaramella. Il salto della quaglia da Forza Italia a Campania Libera con De Luca ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Undi. Se l’ecatombe è stata scongiurata in Campania – come ha più volte ripetuto il Governatore Vincenzo De Luca – di sicuro inregionale ci hanno pensato le elezioni a spazzare via una schiera di consiglieri. Alcuni sulle poltrone istituzionali da anni, abituati alla sistematica riconferma e che ora dovranno trovarsi una nuova sistemazione. Restanoi big Pd Gianluca Daniele, Stefano Graziano (che è anche presidente dem), Antonio Marciano, Enza Amato, nonché la presidente delregionale, Rosa D’Amelio. Stesso destino per i dem Nicola Marrazzo e Antonella Ciaramella. Il salto della quaglia da Forza Italia a Campania Libera con De Luca ...

CorriereAlpi : ELEZIONI / Marcato: 'Meglio di così non poteva andare' - mattinodipadova : ELEZIONI / Marcato: 'Meglio di così non poteva andare' - nuova_venezia : ELEZIONI / Marcato: 'Meglio di così non poteva andare' - colourasexperie : @fedelambert1 votare Si potrebbe costringere le direzioni dei partiti a valutare meglio i candidati da presentare.… -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali esercito Regionali, esercito di trombati in Consiglio. Fuori Russo dopo 7 legislature e le impresentabili anteprima24.it Regionali Campania 2020, De Luca sfonda a Napoli e chiude alla trattativa con M5S per il sindaco

La sfida per palazzo San Giacomo è già iniziata. La lancia ieri il Pd, con il segretario Marco Sarracino, e pure i grillini. E anche Vincenzo De Luca che, con il risultato di Napoli, finalmente sfonda ...

Elezioni Campania 2020, risultati ufficiali liste: vince De Luca, PD primo partito

Da quando è scoppiata la crisi sanitaria, Vincenzo De Luca ha acquistato una incredibile popolarità dentro e fuori Regione, tanto che il centrosinistra ha deciso di puntare ancora su di lui forte di ...

La sfida per palazzo San Giacomo è già iniziata. La lancia ieri il Pd, con il segretario Marco Sarracino, e pure i grillini. E anche Vincenzo De Luca che, con il risultato di Napoli, finalmente sfonda ...Da quando è scoppiata la crisi sanitaria, Vincenzo De Luca ha acquistato una incredibile popolarità dentro e fuori Regione, tanto che il centrosinistra ha deciso di puntare ancora su di lui forte di ...