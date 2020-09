Processo Ruby Ter: Silvio Berlusconi chiede rinvio per legittimo impedimento da Covid (Di mercoledì 23 settembre 2020) Processo Ruby Ter, il caso che vede coinvolto fra gli imputati Silvio Berlusconi, sarà rinviato per legittimo impedimento. Il prossimo 28 settembre è fissata l’udienza del Processo Ruby Ter. Il caso dal forte impatto mediatico che vede Berlusconi tra gli Imputati con l’accusa di corruzione di atti giudiziari. La difesa dell’ex premier ha comunque fatto … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 23 settembre 2020)Ter, il caso che vede coinvolto fra gli imputati, sarà rinviato per. Il prossimo 28 settembre è fissata l’udienza delTer. Il caso dal forte impatto mediatico che vedetra gli Imputati con l’accusa di corruzione di atti giudiziari. La difesa dell’ex premier ha comunque fatto … L'articolo proviene da YesLife.it.

SkyTG24 : Processo Ruby ter, Berlusconi chiede rinvio: “Impedimento per Covid” - fanpage : Processo #RubyTer, Berluconi chiede il rinvio per 'impedimento per #Covid19' - MaricaGusmitta : RT @DiDimiero: Non sono finiti i guai giudiziari per Silvio Berlusconi. Coinvolto nel processo 'Ruby ter' ha chiesto il rinvio per impedime… - solounastella : RT @fanpage: Processo #RubyTer, Berluconi chiede il rinvio per 'impedimento per #Covid19' - danworks : @fanpage Faranno il processo quando Ruby raggiungerà quota 100, e anche li Berlu non potrà andare per legittimo impedimento. -