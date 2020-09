Porteremo altri giocatori extracomunitari Suarez | spuntano le tre telefonate tra l' avvocato della Juve e l' ateneo di Perugia

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Il caso di Luise il presunto esame-farsa di italiano tiene ancora banco. A quasi un giorno dallo scandalo emergono nuovi dettagli sulla vicenda che coinvolge il calciatore uruguaiano. Secondo quanto riporta il Corriere infatti ci sarebbe un accordo tra la legalentus e l'Università di. Il quotidiano di Fontana cita "almeno tretra l'avvocatessa Maria Turco e il direttore generale dell'università Simone Olivieri, che svelano la trattativa per far superare il test di italiano al calciatore del Barcellona che la società bianconera voleva far giocare a Torino". Il tutto inizia a settembre e si conclude il 17 dello stesso mese quandova via dal capoluogo umbro con l'attestato di livello B1, indispensabile ...