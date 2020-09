Pirateria | 58 siti illegali chiusi dalla GdF

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Lauccide il calcio è il motto che sempre è stato sbandierato per condannare chi mostra le partite illegalmente su internet. Oggi come riporta il sito calcioefinanza.it, la Guardia di Finanza ha portato a termine una maxi-operazione denominata “Evil Web”, contro laaudiovisiva, editoriale e il sistema delle IPTV. Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Gorizia ha sequestrato 58web, 150 nuovi domini alias e 18 canali Telegram con più di 80 milioni di accessi annuali che rappresentano circa il 90% dellaaudiovisiva ed editoriale in Italia.Le indagini, scaturite dagli approfondimenti svolti nei confronti di una persona con nickname “Diabolik”, sono ...

Agenzia_Ansa : #Pirateria informatica: oscurati 58 siti, bloccato il 90% degli accessi illegali italiani #ANSA - GDF : #GDF #Gorizia, lotta alla #pirateria audiovisiva, editoriale e al sistema delle #IPTV illegali: #sequestrati 58 sit… - TgrRaiFVG : Oscurati 58 siti web e 18 canali telegram, che coprivano - secondo gli inquirenti - circa il 90% della pirateria a… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Mazzata alla pirateria online, sequestrati 58 siti web e 18 canali Telegram - LauraCarrese : RT @MediasetTgcom24: Pirateria multimediale, la Gdf oscura 58 siti: bloccato 90% degli accessi italiani #pirateriamultimediale https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Pirateria siti

La pirateria uccide il calcio è il motto che sempre è stato sbandierato per condannare chi mostra le partite illegalmente su internet. Oggi come riporta il sito calcioefinanza.it, la Guardia di ...Bisogna, tuttavia, fare molta attenzione a quei siti che, non solo ci offrono una qualità molto scadente del servizio, ma ci possono anche far finire nella trappola della pirateria rischiano ...