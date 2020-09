Omicidio arbitro De Santis | disposto un minuto di raccoglimento

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Il presidente federale Gabriele Gravina hal’effettuazione di undiin occasione della gara di Coppa Italia di questa sera Monopoli-Modena e di tutte le partite in programma nel prossimo turno dei campionati in memoria di Daniele De, l’di CAN C della Sezione AIA di Lecce scomparso tragicamente a seguito di un’aggressione. ITA Sport Press.