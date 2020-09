Morte 400 delle balene spiaggiate in Tasmania, 50 salvate (Di mercoledì 23 settembre 2020) Rimane un mistero per gli scienziati, lo spiaggiamento delle balene sulle spiagge della Tasmania. Definito il più imponente mai registrato in Australia. Oggi i soccorritori hanno scoperto un altro ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Rimane un mistero per gli scienziati, lo spiaggiamentosulle spiagge della. Definito il più imponente mai registrato in Australia. Oggi i soccorritori hanno scoperto un altro ...

