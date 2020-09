Mare Fuori, il cast (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ci sono dei giovanissimi attori ed attrici a guidare il cast di Mare Fuori, la nuova fiction di Raidue in onda dal 23 settembre 2020. Ragazzi che interpretano dei detenuti di un’Istituto di Pena Minorile di Napoli, alle prese con la detenzioni, alleanze, scontri ed un futuro che, con l’aiuto degli adulti che gestiscono il carcere, vogliono cambiare. Ecco, quindi, il cast di Mare Fuori. Mare Fuori, cast: i ragazzi Filippo Ferrari (Nicolas Maupas): un ragazzo della Milano bene con un futuro promettente da musicista. Commette un tragico errore e causa la morte di un suo amico. Carmine Di Salvo (Massimiliano Caiazzo): un adolescente appartenente a una nota famiglia camorrista, ma che sogna per sè un futuro onesto e che ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ci sono dei giovanissimi attori ed attrici a guidare ildi, la nuova fiction di Raidue in onda dal 23 settembre 2020. Ragazzi che interpretano dei detenuti di un’Istituto di Pena Minorile di Napoli, alle prese con la detenzioni, alleanze, scontri ed un futuro che, con l’aiuto degli adulti che gestiscono il carcere, vogliono cambiare. Ecco, quindi, ildi: i ragazzi Filippo Ferrari (Nicolas Maupas): un ragazzo della Milano bene con un futuro promettente da musicista. Commette un tragico errore e causa la morte di un suo amico. Carmine Di Salvo (Massimiliano Caiazzo): un adolescente appartenente a una nota famiglia camorrista, ma che sogna per sè un futuro onesto e che ...

