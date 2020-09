Mancano i banchi monoposto, il Comune ne fa segare 200 in due (Di mercoledì 23 settembre 2020) AGI - I banchi monoposto non sono arrivati, così l'amministrazione comunale di Sellia Marina, centro della provincia di Catanzaro, ha deciso di fare di necessità virtù. I banchi a due posti (oltre 200) sono stati segati e divisi in due. Il piede mancante è stato sostituito con una spalletta di legno. Amministrazione comunale e istituzioni scolastiche hanno lavorato all'unisono, decidendo, però, di rinviare l'apertura della scuola dal 24 al 28 settembre, proprio per completare questi interventi di emergenza. Una scelta, deliberata all'unanimità anche dal Consiglio d'Istituto, “scaturisce dall'esistenza di alcune problematiche ancora in essere”. Tra queste, ha spiegato il sindaco Francesco Mauro, “la mancanza di fornitura dei banchi ... Leggi su agi (Di mercoledì 23 settembre 2020) AGI - Inon sono arrivati, così l'amministrazione comunale di Sellia Marina, centro della provincia di Catanzaro, ha deciso di fare di necessità virtù. Ia due posti (oltre 200) sono stati segati e divisi in due. Il piede mancante è stato sostituito con una spalletta di legno. Amministrazione comunale e istituzioni scolastiche hanno lavorato all'unisono, decidendo, però, di rinviare l'apertura della scuola dal 24 al 28 settembre, proprio per completare questi interventi di emergenza. Una scelta, deliberata all'unanimità anche dal Consiglio d'Istituto, “scaturisce dall'esistenza di alcune problematiche ancora in essere”. Tra queste, ha spiegato il sindaco Francesco Mauro, “la mancanza di fornitura dei...

