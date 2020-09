Lukashenko giura per la presidenza con una cerimonia segreta (Di mercoledì 23 settembre 2020) Alexander Lukashenko si è insediato oggi al potere, tenendo la cerimonia di inaugurazione in gran segreto. Lo riportano diversi media bielorussi, tra cui l'agenzia di stampa Belta. È l'avvio del sesto ... Leggi su globalist (Di mercoledì 23 settembre 2020) Alexandersi è insediato oggi al potere, tenendo ladi inaugurazione in gran segreto. Lo riportano diversi media bielorussi, tra cui l'agenzia di stampa Belta. È l'avvio del sesto ...

GiordanoBattini : RT @HuffPostItalia: Blitz di Lukashenko, giura per la presidenza con una cerimonia 'carbonara' - GiusPecoraro : RT @HuffPostItalia: Blitz di Lukashenko, giura per la presidenza con una cerimonia 'carbonara' - dick_handley : RT @Massimi47715989: GIURA DI PROTEGGERE IL POPOLO E POI FA ARRESTI DI MASSA... - Massimi47715989 : GIURA DI PROTEGGERE IL POPOLO E POI FA ARRESTI DI MASSA... - agenzia_nova : #Bielorussia: #Lukashenko giura da presidente, ma in segreto -

Ultime Notizie dalla rete : Lukashenko giura Lukashenko giura per la presidenza con una cerimonia segreta Globalist.it Lukashenko giura per la presidenza con una cerimonia segreta

Alexander Lukashenko si è insediato oggi al potere, tenendo la cerimonia di inaugurazione in gran segreto. Lo riportano diversi media bielorussi, tra cui l’agenzia di stampa Belta. È l’avvio del sesto ...

Blitz di Lukashenko, giura per la presidenza con una cerimonia "carbonara"

Alexander Lukashenko si è insediato oggi al potere, tenendo la cerimonia di inaugurazione in gran segreto. Lo riportano diversi media bielorussi, tra cui l’agenzia di stampa Belta. Le strade del centr ...

Alexander Lukashenko si è insediato oggi al potere, tenendo la cerimonia di inaugurazione in gran segreto. Lo riportano diversi media bielorussi, tra cui l’agenzia di stampa Belta. È l’avvio del sesto ...Alexander Lukashenko si è insediato oggi al potere, tenendo la cerimonia di inaugurazione in gran segreto. Lo riportano diversi media bielorussi, tra cui l’agenzia di stampa Belta. Le strade del centr ...