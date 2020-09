Juventus, Ravezzani: “Stupido accelerare il processo per la cittadinanza di Suarez” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il giornalista Fabio Ravezzani ha commentato sul suo profilo Twitter il caso Suarez che sta tenendo banco nelle ultime ore: “Leggendo le ultime intercettazioni, emerge che il tentativo della Juventus di accelerare il processo per la cittadinanza di Suarez è stato stupido. Era chiaro che l’iter “facilitato” avrebbe sollevato subito enormi polemiche e conseguenti rischi. Ora rischia un’ammenda come l’Inter per Recoba”. Ha concluso. Leggi su sportface (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il giornalista Fabioha commentato sul suo profilo Twitter il caso Suarez che sta tenendo banco nelle ultime ore: “Leggendo le ultime intercettazioni, emerge che il tentativo delladiilper ladi Suarez è stato stupido. Era chiaro che l’iter “facilitato” avrebbe sollevato subito enormi polemiche e conseguenti rischi. Ora rischia un’ammenda come l’Inter per Recoba”. Ha concluso.

Caccia all’attaccante. Il mercato della Juventus è stato completamente incentrato nella ricerca dell’attaccante, un numero 9 in grado di affiancare e aiutare Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, anche ...

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, commenta la prima vittoria in campionato della Juventus sul suo profilo Twitter: "Juve niente male. McKennie bella sorpresa. Bene il gioco, efficace e ...

