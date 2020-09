Incarichi pubblici | il passato si scorda solo se di mezzo ci sono le nomine

Leggi su panorama

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Ieri Beppe Grillo tuonava contro Elio Catania. Oggi Stefano Patuanelli, «allievo d'oro» del comico, lo vuole al suo fianco in posizione strategica. Arrivano da Confindustria i nuovi consiglieri del ministero dello Sviluppo economico. E se un tempo erano finiti nel mirino del grillismo, oggi non è più un problema.Perdere Confindustria e trovare il ministero dello Sviluppo economico. Con tanto di poltrona dirigenziale in via Veneto, sede degli uffici del dicastero, e un contratto che, nella peggiore delle ipotesi, va ben oltre gli 80 mila euro all'anno. Negli ultimi mesi, infatti, al Mise è in atto una metamorfosi con l'arrivo di uomini provenienti da viale dell'Astronomia. Un esempio lampante del cambiamento del Movimento 5 stelle e delle sue figure di spicco, come il ministro Stefano Patuanelli. La situazione fotografa precisi riposizionamenti. Mentre ...