Il legale della Juve: «Nessun trattamento di favore chiesto per Suarez» (Di mercoledì 23 settembre 2020) Una nota diffusa attraverso i canali della stampa dell’avvocato Juventus Maria Turco per chiarire, o provare a farlo, la sua posizione in merito alla vicenda dell’esame di lingua italiana a cui si è sottoposto il calciatore Luis Suarez e nel corso del quale ci sarebbero state delle irregolarità ravvisate dalla procura di Perugia guidata da Raffaele Cantone. Secondo l’avvocato, non è mai stato chiesto alcun trattamento di favore all’università per stranieri di Perugia in relazione al conseguimento della certificazione B1 in lingua italiana. LEGGI ANCHE > La procura della Figc apre un’inchiesta sul caso di Luis Suarez Avvocato Juventus: «Mai ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Una nota diffusa attraverso i canalistampa dell’avvocatontus Maria Turco per chiarire, o provare a farlo, la sua posizione in merito alla vicenda dell’esame di lingua italiana a cui si è sottoposto il calciatore Luise nel corso del quale ci sarebbero state delle irregolarità ravvisate dalla procura di Perugia guidata da Raffaele Cantone. Secondo l’avvocato, non è mai statoalcundiall’università per stranieri di Perugia in relazione al conseguimentocertificazione B1 in lingua italiana. LEGGI ANCHE > La procuraFigc apre un’inchiesta sul caso di LuisAvvocatontus: «Mai ...

