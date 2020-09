I pediatri | “La vita inizia prima del concepimento | l’ambiente influisce sulla genetica”

Leggi su dire

(Di mercoledì 23 settembre 2020) ROMA – “La vita inizia ancora prima di cominciare, perche’ quello che facciamo oggi e’ trasmissibile per quattro generazioni“. Parte da questa considerazione Alberto Villani, presidente della Societa’ italiana di pediatria (Sip), per parlare dei primi mille giorni di un bambino e, soprattutto, di epigenetica: “La scienza che e’ riuscita a dare la giusta rilevanza ai fattori ambientali uniti alla genetica“, sottolinea il pediatra. L’occasione e’ il convegno ‘Per una medicina personalizzata a misura di bambino-Le nuove frontiere in oncologia pediatrica e malattie rare’, promosso dall’Osservatorio nazionale per i diritti dei malati in collaborazione con la Sip, l’Associazione italiana di ematologia ed oncologia pediatrica (Aieop), Malattie rare Lazio (MRL), l’Osservatorio sanita’ e salute e CittadinanzAttiva.