“I nostri figli insultati e discriminati a scuola perché non fanno l’ora di religione”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Esclusi dalla stessa classe, “spostati” come pacchi nei corridoi, da soli, oppure “liberi” di poter uscire dallao di restare in una classe in cui gli insegnanti muovono critiche alle famiglie: è questa la condizione che stanno vivendo migliaia di bambini i cui genitori hanno optato per l’esclusione dell’insegnamento facoltativo della religione cattolica nelle scuole pubbliche italiane. Ad oggi infatti non è stata garantita la copertura di insegnanti e di personale addetto a svolgere attività alternativa alla religione cattolica, prevista per legge come opzione per i genitori che professano un’altra religione, atei, agnostici o che semplicemente non desiderano che i propri bambini ascoltino le lezioni opzionali impartite dagli insegnanti individuati dalla Curia. “Le nostre famiglie insultate in ...