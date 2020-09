I medici di Roma: “Preoccupati dall’aumento dei casi nel Lazio” (Di mercoledì 23 settembre 2020) ROMA – “Le mascherine all’aperto sono importanti qualora non fosse possibile garantire il distanziamento fisico. Altrimenti non ce n’e’ bisogno”. Cosi’ il presidente dell’Ordine dei medici di Roma e provincia, Antonio Magi, ha commentato, all’agenzia Dire, la proposta avanzata dall’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, di istituire l’obbligo di mascherine all’aperto nel caso la curva dei contagi continuasse a salire. Leggi su dire (Di mercoledì 23 settembre 2020) ROMA – “Le mascherine all’aperto sono importanti qualora non fosse possibile garantire il distanziamento fisico. Altrimenti non ce n’e’ bisogno”. Cosi’ il presidente dell’Ordine dei medici di Roma e provincia, Antonio Magi, ha commentato, all’agenzia Dire, la proposta avanzata dall’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, di istituire l’obbligo di mascherine all’aperto nel caso la curva dei contagi continuasse a salire.

Ultime Notizie dalla rete : medici Roma Covid Roma, stop dei pediatri: «Per tornare in classe bisogna fare il tampone» Il Messaggero Coronavirus, record di casi a Roma. Magi, ordine dei medici: "Casi non intercettati, preoccupati"

Coronavirus, boom di casi a Roma nella giornata di ieri, martedì 22 settembre 2020 e cresce la preoccupazione. «Stiamo pagando l’indisciplina di questa estate. È fondamentale tornare a seguire con cos ...

Università: prove specializzazione per oltre 14 mila medici

Università: prove specializzazione per oltre 14 mila medici. In 40 atenei. Posti specializzazione sono quasi raddoppiati. ROMA, 23 SET - Si è svolta ieri in tutta Italia, la prova di ammissione dei ...

