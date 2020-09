Gravina su Suarez: “Credo che stiamo esagerando” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Anche il presidente della Figc, Gabriele Gravina, è intervenuto sulla questione dell’esame truccato di Suarez ai microfoni di Sky. Ovviamente per provare ad abbassare i toni. Gravina non è indignato. Anzi. Prova a fare una battuta. “Credo che stiamo esagerando. Lui è arrivato in Italia per completare il suo corso di studio, visto che aveva cominciato a masticare l’italiano qualche anno fa. Chiellini ne sa qualcosa. Lasciamo lavorare la Procura Federale, se ci saranno presupposti fondati credo che si debba avere fiducia nel corso della nostra giustizia sportiva” L'articolo Gravina su Suarez: “Credo che stiamo esagerando” ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 23 settembre 2020) Anche il presidente della Figc, Gabriele, è intervenuto sulla questione dell’esame truccato diai microfoni di Sky. Ovviamente per provare ad abbassare i toni.non è indignato. Anzi. Prova a fare una battuta. “Credo cheesagerando. Lui è arrivato in Italia per completare il suo corso di studio, visto che aveva cominciato a masticare l’italiano qualche anno fa. Chiellini ne sa qualcosa. Lasciamo lavorare la Procura Federale, se ci saranno presupposti fondati credo che si debba avere fiducia nel corso della nostra giustizia sportiva” L'articolosu: “Credo cheesagerando” ilNapolista.

TuttoMercatoWeb : Caso Suarez, Gravina: 'Credo che si stia esagerando, fiducia nella giustizia sportiva' - MarcoDiMaro : La Procura della Federale apre un fascicolo sul caso #Suarez. Il presidente della FIGC Gravina in un lampo 'Credo… - Berlorsconi : #Gravina per lo sfottò di Bakayoko e Kessie aveva tirato in piedi un casino, per questo scandalo cittadinanza di… - antopel46 : RT @TuttoMercatoWeb: Caso Suarez, Gravina: 'Credo che si stia esagerando, fiducia nella giustizia sportiva' - alexXx_96_ : RT @TuttoMercatoWeb: Caso Suarez, Gravina: 'Credo che si stia esagerando, fiducia nella giustizia sportiva' -