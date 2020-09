Giappone, banca centrale pronta a ulteriore allentamento (Di mercoledì 23 settembre 2020) (Teleborsa) – Il governatore della banca del Giappone, Haruhiko Kuroda, ha dichiarato che la banca centrale è pronta ad aumentare gli stimoli a causa della pandemia di coronavirus che mantiene le prospettive economiche altamente incerte. L’ultima lettura stilata congiuntamente da Jibun Bank e Markit ha evidenziato una economia che si conferma in fase di contrazione. Nel mese di settembre, l’indice PMI manifatturiero Giapponese, si è attestato a 47,3 punti in lieve calo rispetto ai 47,2 di agosto. La stima sull’indice PMI servizi vede un lieve rialzo dell’indicatore a 45,6 punti dai precedenti 45 mentre il PMI Composite, sempre a settembre, si è portato a 45,5 punti contro i 45,2 di agosto. Tutti gli indicatori restano tuttavia in fase ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 23 settembre 2020) (Teleborsa) – Il governatore delladel, Haruhiko Kuroda, ha dichiarato che laad aumentare gli stimoli a causa della pandemia di coronavirus che mantiene le prospettive economiche altamente incerte. L’ultima lettura stilata congiuntamente da Jibun Bank e Markit ha evidenziato una economia che si conferma in fase di contrazione. Nel mese di settembre, l’indice PMI manifatturierose, si è attestato a 47,3 punti in lieve calo rispetto ai 47,2 di agosto. La stima sull’indice PMI servizi vede un lieve rialzo dell’indicatore a 45,6 punti dai precedenti 45 mentre il PMI Composite, sempre a settembre, si è portato a 45,5 punti contro i 45,2 di agosto. Tutti gli indicatori restano tuttavia in fase ...

(Teleborsa) - Il governatore della Banca del Giappone, Haruhiko Kuroda, ha dichiarato che la banca centrale è pronta ad aumentare gli stimoli a causa della pandemia di coronavirus che mantiene le prospettive economiche altamente incerte.

Tokyo, 23 set 11:33 - (Agenzia Nova) - Il governatore della Banca del Giappone (Boj), Haruhiko Kuroda, ha dichiarato che la banca centrale è pronta ad estendere i termini dei programmi per le aziende colpite dalla pandemia.

