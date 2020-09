Giani in Palazzo Vecchio da presidente della Toscana E Nardella suona il violino

Leggi su firenzepost

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Dario Nar, sul suo profilo twitter ha scritto: «Che gioia accogliere inEugenionella sua veste di neo-! Orgoglioso che Firenze sia stata così decisiva per la vittoria. In suo onore hoto «Nessun Dorma» dalla Turandot. Avanti tutta per la nostra