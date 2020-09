‘Gf Vip 5’ | i racconti di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra sulla presunta setta si tingono di nero | “Credo che non si tratti di suicidio ma di istigazione al suicidio”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Continuano ad emergere dettagli sempre più inquietanti neiche da qualche giornoDelhanno portato nella Casa del Grande Fratello Vip 5. I due gieffini un tempo sono stati anche insieme e lunedì notte dopo la turbolenta terza puntata del programma si sono concessi finalmente un confronto, dal quale però è emersa una realtà fatta di intrighi, misteri e sette che sembra molto intricata. Oggi i due ex fidanzati, mentre si concedevano un caffè insieme dopo pranzo sono tornati a parlare dell’argomento e in particolareha asserito che la morte di Teodosio Losito, produttore e sceneggiatore, non sarebbe legata solo ad un, ma sarebbe piuttosto ...