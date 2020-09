“Elisabetta Gregoraci al GF Vip e Flavio Briatore…” | ecco com’è stato beccato

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Elisabettaè sicuramente tra i concorrenti più in vista di questa edizione del GF Vip, dove si è anche fatta attendere. La showgirl e conduttrice calabrese è infatti entrata nella Casa durante la seconda diretta, non lunedì 14 settembre. Ma si è subito ambientata e ha anche già fatto amicizie. Una in particolare: con Pierpaolo Petrelli sembra aver raggiunto già un certo feeling nonostante si conoscano da pochi giorni. Complice, certo, il bacio (per gioco) che si sono scambiati durante l’ultima puntata. È successo durante una prova in piscina per il budget settimanale e, per quanto finto, a molti è sembrato assai appassionato. All’indomani dell’accaduto, i due sono apparsi sempre più vicini e hanno anche cominciato a fantasticare su un “fischio di ...