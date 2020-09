Douglas Costa Juventus | addio imminente | futuro in Premier League

(Di mercoledì 23 settembre 2020)– L’avventura diallasembra ormai essere giunta al capolinea. Per il brasiliano, falcidiato da numerosi infortuni, la cessione sembra ormai essere la situazione inevitabile. Nelle ultime ore si è fatta strada l’ipotesi Wolverhampton, anche se al momento una trattativa ufficiale non è ancora cominciata.in vista La dirigenza di Corso Galileo Ferraris valuta l’ex giocatore del Bayern Monaco circa 30 milioni di euro: una cifra giudicata eccessiva sia dai Wolves, che dal Manchester United, altro club che ha dimostrato un certo interesse per il funambolico esterno. Leggi anche:Chiesa ...

La Juventus sta provando a mettere in piedi uno switch sulla fascia destra: fuori Douglas Costa, dentro Federico Chiesa. L'ex Bayern non è convinto di lasciare la Juve, e per ora l'affare Chiesa ...Jorge Mendes, procuratore di Douglas Costa, è al lavoro in queste ore per trovare una nuova sistemazione al suo assistito in uscita dalla Juventus. Al momento i due club più interessati ad assicurarsi ...