Covid 19 a Napoli: casi sospetti in uno chalet di Mergellina e in un bar di Posillipo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Covid 19 a Napoli: partite le misure di prevenzione sanitaria per uno chalet di Mergellina e un bar di Posillipo. Allarme Covid 19 a Posillipo, uno dei quartieri di Napoli più colpiti in questi mesi dal virus. Come riportato da “VocediNapoli”, vi sarebbero persone positive tra il personale di uno degli chalet e uno dei … Leggi su 2anews (Di mercoledì 23 settembre 2020)19 a: partite le misure di prevenzione sanitaria per unodie un bar di. Allarme19 a, uno dei quartieri dipiù colpiti in questi mesi dal virus. Come riportato da “Vocedi”, vi sarebbero persone positive tra il personale di uno deglie uno dei …

Agenzia_Ansa : A #Napoli si ripete il prodigio della liquefazione del #sangue di San #Gennaro #ANSA #Covid #Campania - RaiNews : Napoli. Si è rinnovato il miracolo di San Gennaro in un Duomo blindato per le misure anti Covid-19… - fanpage : Troppi ricoveri per il Covid 19, in alcuni ospedali cominciano a mancare i posti letto. La situazione - CozAndrea : Per farvi capire la poca stima che ho del #Vecino calciatore, vi basti pensare che avrei tenuto Palmiero. Eh ma il… - rep_napoli : Covid in Campania, nuovo aumento di casi: 248 positivi nelle ultime 24 ore [aggiornamento delle 17:05] -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Napoli Covid a Napoli, i 24 positivi con il cellulare «falso» rintracciati attraverso la... Il Mattino IL TRENO STORICO HA FATTO TAPPA A PIETRELCINA NEL GIORNO DI SAN PIO

Così i passeggeri del “treno storico” che stamattina, partito da Napoli, ha toccato la terra natale di San ... Nel corso della visita, la comitiva, nel pieno rispetto della normativa anti-Covid 19, ha ...

Covid in Campania, nuovo aumento di casi: 248 positivi nelle ultime 24 ore

Nuovo aumento di casi Covid in Campania. Sono 248 i positivi di oggi (ieri erano 156), a fronte di 4901 tamponi. Ieri erano 156. Il dato è riportato dal Bollettino quotidiano dell’Unità di ...

Così i passeggeri del “treno storico” che stamattina, partito da Napoli, ha toccato la terra natale di San ... Nel corso della visita, la comitiva, nel pieno rispetto della normativa anti-Covid 19, ha ...Nuovo aumento di casi Covid in Campania. Sono 248 i positivi di oggi (ieri erano 156), a fronte di 4901 tamponi. Ieri erano 156. Il dato è riportato dal Bollettino quotidiano dell’Unità di ...