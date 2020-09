Coronavirus, la teoria di Johnson: “In Italia le cose vanno meglio? In Gran Bretagna amiamo la libertà. Difficile far rispettare le linee guida” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il numero dei contagi in Gran Bretagna aumenta. E il sistema di test e tracciamento non è mai decollato. Durante le interrogazioni alla Camera dei Comuni lo speaker, Ben Bradshaw, dei labour, chiede al primo ministro Boris Johnson come mai in Italia e in Germania la percentuale dei contagi si mantenga più bassa di quella nazionale, “potrebbe essere – dice – che abbiano un sistema di test e di tracciamento pubblico e a livello territoriale che funzioni per davvero”. A quel punto replica Boris Johnson: “C’è un’importante differenza tra il nostro Paese e il resto del mondo. Ci sono paesi che amano la libertà e se guardate alla storia di questo Paese negli ultimi 300 anni, è sempre stato all’avanguardia per libertà di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il numero dei contagi inaumenta. E il sistema di test e tracciamento non è mai decollato. Durante le interrogazioni alla Camera dei Comuni lo speaker, Ben Bradshaw, dei labour, chiede al primo ministro Boriscome mai ine in Germania la percentuale dei contagi si mantenga più bassa di quella nazionale, “potrebbe essere – dice – che abbiano un sistema di test e di tracciamento pubblico e a livello territoriale che funzioni per davvero”. A quel punto replica Boris: “C’è un’importante differenza tra il nostro Paese e il resto del mondo. Ci sono paesi che amano la libertà e se guardate alla storia di questo Paese negli ultimi 300 anni, è sempre stato all’avanguardia per libertà di ...

