Coronavirus: in Spagna in un giorno 241 morti e 10.799 nuovi contagi. Che cosa sta succedendo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Nel Paese iberico l’incidenza del virus tocca 287 persone ogni 100mila abitanti (in Italia siamo a 32). Con una circolazione del virus così prepotente, tutte le fasce di età vengono colpite e gli ospedali iniziano a riempirsi: il 16,8% dei posti in terapia intensiva sono occupati (anche se i decessi restano lontani dal triste primato della prima ondata) Leggi su corriere (Di mercoledì 23 settembre 2020) Nel Paese iberico l’incidenza del virus tocca 287 persone ogni 100mila abitanti (in Italia siamo a 32). Con una circolazione del virus così prepotente, tutte le fasce di età vengono colpite e gli ospedali iniziano a riempirsi: il 16,8% dei posti in terapia intensiva sono occupati (anche se i decessi restano lontani dal triste primato della prima ondata)

