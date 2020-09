Contenuti dannosi sui social | TikTok propone una coalizione globale

(Di mercoledì 23 settembre 2020) La app fa sapere di aver rimosso 104,5 milioni di video per violazione delle linee guida nei primi sei mesi del 2020

(ANSA) - ROMA, 23 SET - Tiktok ha proposto agli altri social media una coalizione globale per contrastare la diffusione di contenuti dannosi. Il Ceo ad interim Vanessa Pappas ha scritto ai responsabil ...Secondo quanto emerso nelle ultime ore, Facebook, YouTube e Twitter, in collaborazione con la Global Alliance for Responsible Media (GARM), hanno deciso di adottare una serie azioni relative a post ...