Caso Suarez | il Codacons prepara un esposto alla Figc

esposto del Codacons alla Figc per il Caso Suarez. Il presidente Donzelli: "Sono fatti gravissimi". ROMA – Il Codacons è pronto a presentare un esposto alla Figc e uno alla Procura di Perugia per il Caso Suarez. Ad annunciarlo è stato il presidente dell'associazione, Marco Donzelli: "Sono fatti gravissimi che dovrebbero avere un riscontro della giustizia, non solo ordinaria, ma anche sportiva", le parole riporta da Sky Sport. Sulla vicenda sono in corso due indagini. Da una parte la Procura di Perugia sta verificando la presenza di eventuali reati penali. Dall'altra la Procura Federale dovrà accertare ...

