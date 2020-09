Caso Suarez, accordo con la legale della Juve? ‘Vi porteremo altri stranieri’ (Di mercoledì 23 settembre 2020) Nell’indagine sull’esame di italiano di Suarez spunta quello che sembrerebbe un accordo tra la legale della Juve e l’Ateneo: “Vi porteremo altri stranieri”. Nelle ore calde dell’indagine della Procura sull’esame di italiano sostenuto da Suarez per il conseguimento del passaporto, emerge a mezzo stampa una sorta di accordo tra la legale della Juventus e il Direttore generale dell’Università degli Strenieri, l’Ateneo presso il quale lo stesso Suarez ha sostenuto l’esame di lingua italiana. Luis SuarezCaso Suarez, possibile ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Nell’indagine sull’esame di italiano dispunta quello che sembrerebbe untra lae l’Ateneo: “Vistranieri”. Nelle ore calde dell’indagineProcura sull’esame di italiano sostenuto daper il conseguimento del passaporto, emerge a mezzo stampa una sorta ditra lantus e il Direttore generale dell’Università degli Strenieri, l’Ateneo presso il quale lo stessoha sostenuto l’esame di lingua italiana. Luis, possibile ...

