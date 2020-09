Beppe Grillo: “Non credo nella democrazia rappresentativa”. E critica il Recovery Fund (Di mercoledì 23 settembre 2020) Beppe Grillo al Parlamento Ue con David Sassoli “Quando usiamo un referendum usiamo il massimo della espressione democratica, e per me la domanda andare a votare si o no alla riduzione dei parlamentari – per me che non credo più in una forma di rappresentanza parlamentare ma credo nella democrazia diretta fatta dai cittadini attraverso i referendum -, è come fare una domanda ad un pacifista di essere a favore o meno della guerra”. Queste le parole di Beppe Grillo intervenendo al dibattito Ideas for a new world organizzato dal presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. “Possiamo fare tutto con il voto digitale. Sono andato ancora a votare con una matita, dietro una cabina… Sono cose che non ... Leggi su tpi (Di mercoledì 23 settembre 2020)al Parlamento Ue con David Sassoli “Quando usiamo un referendum usiamo il massimo della espressione democratica, e per me la domanda andare a votare si o no alla riduzione dei parlamentari – per me che nonpiù in una forma di rappresentanza parlamentare madiretta fatta dai cittadini attraverso i referendum -, è come fare una domanda ad un pacifista di essere a favore o meno della guerra”. Queste le parole diintervenendo al dibattito Ideas for a new world organizzato dal presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. “Possiamo fare tutto con il voto digitale. Sono andato ancora a votare con una matita, dietro una cabina… Sono cose che non ...

