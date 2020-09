Anzio | accoltella la compagna | poi cerca di cancellare le tracce

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Emergono ulteriori dettagli su quanto accaduto nella notte ad, in via Pesci. Quando gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di, diretto da Andrea Sarnari, sono arrivati in soccorso della vittima, aggredita dal compagno, questo era ancora presente nell’appartamento intento a ripulire la scena del crimine. Bloccato è stato acto negli uffici di polizia e al termine degli atti di rito è stato associato presso il carcere di Velletri, dovrà rispondere di fronte all’autorità giudiziaria del reato di lesioni aggravate. La vittima, una slovena di 46 anni, ha raccontato ai poliziotti che, durante una lite per futili motivi, il compagno, identificato per A.R., pakistano di 29 anni, l’aveva aggredita e ferita con un coltello. Trasportata in ospedale per le cure mediche, i ...