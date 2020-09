Angelica non ce l'ha fatta: era stata operata al cervello grazie ad una raccolta fondi (Di mercoledì 23 settembre 2020) 'Io, malato terminale a 31 anni, vi racconto il senso della vita' 8 settembre 2020 grazie ad una catena di solidarietà era riuscita a sottoporsi ad un intervento al cervello ad Hannover, in Germania, ... Leggi su today (Di mercoledì 23 settembre 2020) 'Io, malato terminale a 31 anni, vi racconto il senso della vita' 8 settembre 2020ad una catena di solidarietà era riuscita a sottoporsi ad un intervento alad Hannover, in Germania, ...

Ultime Notizie dalla rete : Angelica non Angelica non ce l'ha fatta: era stata operata al cervello grazie ad una raccolta fondi Today.it “Ciao Angelica: ricorderemo il tuo sorriso, la tua bellezza, la tua genialità. E il tuo grande coraggio”

Roccalumera. L'ultimo saluto alla 18enne, capitano della locale squadra di volley, che ha unito la Riviera jonica in una incredibile gara di solidarietà per salvarla da una malattia crudele ROCCALUMER ...

Rarissimo tumore al cervello: morta a 18 anni Angelica, promessa della pallavolo

La famiglia è riuscita a raccogliere 100mila euro per sottoporla a delicate operazioni chirurgiche ma il tumore non è stato sconfitto. Angelica Abate è morta giovanissima Era considerata una promessa ...

