AMD RX 6700 e 6900 | specifiche delle GPU RDNA 2 trapelate

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Sonoin un leak ledi AMD RX(o 6800, ancora non è chiaro), la scheda grafica che dovrebbe posizionarsi come medio gamma nella nuova serie di GPU basate sull’architettura2, e di AMD RXovvero “Big Navi”. Vediamo i dettagli Ormai manca poco alla presentazione ufficialenuove schede grafiche AMD RX 6000 e già poco tempo fa erano trapelato alcune informazioni sulle memorie che avremmo trovato in queste GPU. Si ritiene che siano in via di sviluppo tre diverse GPU basate sulla nuova architettura2 ovvero Navi 21, Navi 22, and Navi 23. Come sappiamo Navi 21 andrebbe a soddisfare la fascia alta del mercato con la famigerata “Big Navi” (nome in codice Sienna Cichlid), mentre Navi 22 ...