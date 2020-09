Zevi: per candidato sindaco primarie subito (Di martedì 22 settembre 2020) Roma – “Il candidato sindaco, la squadra e il programma per Roma devono sceglierli le persone. Il futuro della citta’ non e’ questione da affrontare nelle segrete stanze. Se si fosse voluto il ‘grande nome’, si sarebbe dovuto costruire per tempo. Se non lo si e’ fatto, vuol dire che ora e’ il momento di costruire un processo partecipato in cui le persone possano scegliere”. Lo ha detto Tobia Zevi, presidente dell’Osservatorio “Roma! Puoi dirlo forte”, intervenendo oggi a “Gli inascoltabili”, programma in onda su NSL Radio e Tv. Continua Zevi: “Dal 18 agosto – ha ricordato – sono partito per un giro nelle piazze romane. Mi impressiona che tutti, ma proprio tutti i cittadini che incontro, parlano all’unisono di 4 ... Leggi su romadailynews (Di martedì 22 settembre 2020) Roma – “Il, la squadra e il programma per Roma devono sceglierli le persone. Il futuro della citta’ non e’ questione da affrontare nelle segrete stanze. Se si fosse voluto il ‘grande nome’, si sarebbe dovuto costruire per tempo. Se non lo si e’ fatto, vuol dire che ora e’ il momento di costruire un processo partecipato in cui le persone possano scegliere”. Lo ha detto Tobia, presidente dell’Osservatorio “Roma! Puoi dirlo forte”, intervenendo oggi a “Gli inascoltabili”, programma in onda su NSL Radio e Tv. Continua: “Dal 18 agosto – ha ricordato – sono partito per un giro nelle piazze romane. Mi impressiona che tutti, ma proprio tutti i cittadini che incontro, parlano all’unisono di 4 ...

