VIDEO Neymar in attesa della sanzione se la ride con Icardi sulle note di Maluma

(Di martedì 22 settembre 2020) In(tocca alla commissione disciplinare francese fare chiarezza sui postumi di Psg-Marsiglia di dieci giorni fa, conclusa in rissa con l'espulsione, tra i vari, del fuoriclasse parigino),si diverte conhit di... Golssip.

napolista : L’Olympique Marsiglia ha dei video che incastrano Neymar per razzismo Il brasiliano aveva condannato le offese rice… - adrigarsal : RT @GolesdeEuropa: #Video ¡El PSG a puro ritmo! Neymar y Mauro Icardi se divirtieron al ritmo de Maluma. - kevinareco20 : RT @GolesdeEuropa: #Video ¡El PSG a puro ritmo! Neymar y Mauro Icardi se divirtieron al ritmo de Maluma. - GolesdeEuropa : #Video ¡El PSG a puro ritmo! Neymar y Mauro Icardi se divirtieron al ritmo de Maluma. - kevinareco20 : RT @GolesdeEuropa: #Video ¡El PSG a puro ritmo! Neymar y Mauro Icardi cantaron al ritmo de Maluma. -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Neymar

Mentre Neymar ha subito dato il via alla sua attività di promozione del marchio, scrivendo: «Sono cresciuto guardando i video di grandi leggende del calcio come Pelé, Cruyff, Eusebio e Maradona ...VIDEO MILAN NEWS – Finisce un’altra settimana e ancora una volta i social regalano alcune perle. Anche il Milan protagonista, con un Tik Tok in cui sono protagonisti i rientranti Tommaso Pobega e Alen ...