Uomini e donne, Jessica Antonini e Davide Lorusso già si conoscevano? Jessica Antonini e Davide Lorusso si conoscevano già prima di Uomini e donne? La domanda sta circolando sul web dopo che si è venuto a sapere che nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e donne la tronista ha deciso di scegliere proprio il corteggiatore, uscendo dallo studio con lui. Davide Lorusso: chi è la scelta di Jessica di Uomini e donne Tutto quello che c'è da sapere su Davide Lorusso, la scelta di Jessica di Uomini e donne.

