Trapani | Di Donato si congeda con stile | “Forse è solo un arrivederci | città stupenda e gente buona Ecco a chi dico grazie”

Leggi su mediagol

(Di martedì 22 settembre 2020) Signorilità e classe, pregiati tratti caratterizzanti del suo inestimabile bagaglio umano.Chi ha avuto la fortuna di conoscere Daniele Dinon può che essere rimasto favorevolmente impressionato dall'affabilità, l'educazione, la trasparenza di un ragazzo d'altri tempi. Buon calciatore, allenatore scrupoloso, arguto e preparato, l'ex capitano del Palermo è tornato in Sicilia nella sua nuova veste professionale e si è ritrovato, suo malgrado, travolto da una situazione oggettivamente ingestibile. Il caos societario che sta imperversando in seno al nuovoè davvero difficilmente comprensibile e concepibile da media, tifosi e addetti ai lavori. La cessione da parte di Alivision di una parte delle quote all'imprenditore Gianluca Pellino, la cordata trapanese che ambisce a rilevare la società, la ...