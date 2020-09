Totti riapre alla Roma | “Farò delle cose carine”

(Di martedì 22 settembre 2020) Francescoè tornato a parlare del suo futuro e di un possibile ritornotargata Friedkin. Queste le sue parole ai microfoni del TG3 Lazio, al termine del derby con la Lazio nella Supercoppa di calcio a 8: “Faròcarine. Svelare quale sarà il suo nuovo impegno in giallorosso? “Ormai lo sanno tutti…”, ha ammiccato, scherzando, l’ex capitano giallorosso. Una battuta poi sul figlio Cristian, anch’egli in rampa di lancio: “Gli insegnerò i valori e i principi dello sport”. Foto: Twitter personale L'articolo: “Faròcarine” proviene da Alfredo Pedullà.

ROMA - Francesco Totti auspicava un'altra serata di festa dopo la vittoria dello Scudetto e della Coppa Italia di calcio a 8, ma a ridere è la Lazio, che si toglie la soddisfazione di portarsi a casa ...La rivincita? Ci sarà in campionato, a meno che Friedkin non decida di convocare Totti per quel famoso caffè che gli potrebbe riaprire le porte di Trigoria dopo un anno di doloroso esilio. Metti mi ...