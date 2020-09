Suarez, la Juventus e l'esame-farsa. La bomba: "Ci sono due indagati" (Di martedì 22 settembre 2020) Nuovi sviluppi nel caso di Luis Suarez e del suo esame di italiano "agevolato" per ottenere la cittadinanza italiana e poter sottoscrivere un contratto con la Juventus. La rettrice dell'Università per Stranieri di Perugia Giuliana Grego Bolli, il direttore dell'Ateneo Simone Olivieri e il professore che ha presenziato all'esame sono indagati dalla Procura di Perugia per rivelazione e falso. Rettrice e direttore, spiega il Corriere dell'Umbria, sono indagati anche per "attestato falsamente di aver istituito una sessione straordinaria ad hoc per il 17 settembre", data dell'esame. "Oggi ha l'ultima lezione e mi devo preparare perché non spiccica una parola", ammetteva con l'interlocutore Stefania ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) Nuovi sviluppi nel caso di Luise del suodi italiano "agevolato" per ottenere la cittadinanza italiana e poter sottoscrivere un contratto con la. La rettrice dell'Università per Stranieri di Perugia Giuliana Grego Bolli, il direttore dell'Ateneo Simone Olivieri e il professore che ha presenziato all'dalla Procura di Perugia per rivelazione e falso. Rettrice e direttore, spiega il Corriere dell'Umbria,anche per "attestato falsamente di aver istituito una sessione straordinaria ad hoc per il 17 settembre", data dell'. "Oggi ha l'ultima lezione e mi devo preparare perché non spiccica una parola", ammetteva con l'interlocutore Stefania ...

