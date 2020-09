Spezia | niente tifosi per il match con il Sassuolo | i 1 000 accessi saranno garantiti agli sponsor

Leggi su sportface

(Di martedì 22 settembre 2020) Nonostante l’ok da parte del ministro Vincenzo Spadafora e del Comitato tecnico-scientifico per aprire gli stadi di Serie A a 1.000 persone, loha deciso di andarci con i piedi di piombo. In occasione della sfida in programma domenica 27 settembre allo stadio Dino Manuzzi di Cesena contro il, che rappresenterà la prima storica apparizione del club ligure in Serie A,infatti solamente glia poter entrare allo stadio e non i. Si tratterà di una sorta di test in attesa di accogliere nuovamente nell’impianto i sostenitori del club.