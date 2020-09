Sant’Angelo dei Lombardi | perde il controllo del tir e provoca incidente | denuncia per guida in stato di ebbrezza

Leggi su anteprima24

(Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Angelo dei(Av) – I Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo deihannoto un autotrasportatore, ritenuto responsabile diindi. Qualche giorno fa la pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, interveniva in Sant’Angelo deia seguito di un sinistro stradale avvenuto in orario notturno: l’autotrasportatore aveva perso ildel tir che collideva contro un autocarro in sosta e, abbattendo il guardrail, terminava la sua corsa fuori dalla sede stradale. Il conducente veniva trasportato dal 118 al pronto soccorso del “Criscuoli” dove, oltre alle contusioni varie giudicate con pochi giorni di prognosi, ...