Raimondo Todaro: la verità sulla fine con Francesca Tocca (Di martedì 22 settembre 2020) Raimondo Todaro sta riscuotendo sempre più successo insieme alla bella Elisa Isoardi a Ballando con le Stelle. Il ballerino però ha deciso di parlare nuovamente della sua ex moglie Francesc Tocca. Scopriamo insieme cosa ha detto Raimondo. Di recente è ricominciato Ballando con le Stelle, e Raimondo Todaro insieme alla bella Elisa Isoardi nella prima puntata hanno conquistato tutti, grazie al loro sensualissimo tango. Nelle ultime settimane siArticolo completo: Raimondo Todaro: la verità sulla fine con Francesca Tocca dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 22 settembre 2020)sta riscuotendo sempre più successo insieme alla bella Elisa Isoardi a Ballando con le Stelle. Il ballerino però ha deciso di parlare nuovamente della sua ex moglie Francesc. Scopriamo insieme cosa ha detto. Di recente è ricominciato Ballando con le Stelle, einsieme alla bella Elisa Isoardi nella prima puntata hanno conquistato tutti, grazie al loro sensualissimo tango. Nelle ultime settimane siArticolo completo:: la veritàcondal blog SoloDonna

stanzaselvaggia : Raimondo Todaro ricoverato per appendicite. (nulla di grave, ma dovrà essere operato) Un’edizione in cui non ci si… - milly_carlucci : Cari amici, il nostro amatissimo Raimondo ha avuto una disavventura importante ed è stato operato ieri sera. Ci sia… - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @elisaisoardi e @Raimondo_Todaro vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - an12frnc : RT @milly_carlucci: Cari amici, il nostro amatissimo Raimondo ha avuto una disavventura importante ed è stato operato ieri sera. Ci siamo s… - francobus100 : Raimondo Todaro ricoverato, Milly Carlucci: «Non sappiamo chi ballerà con la Isoardi» -