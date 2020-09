Raimondo Todaro in ospedale: lascia Ballando con le stelle? (Di martedì 22 settembre 2020) Nuove imprevisto per Ballando con le stelle che dopo aver affrontato l‘emergenza Coronavirus con la positività di Daniele Scardina e di Samuel Peron ora deve far fronte anche alla probabile assenza di Raimondo Todaro. Il ballerino che ha creato un feeling speciale con la sua attuale partner in pista la conduttrice Elisa Isoardi è stato ricoverato in ospedale e d’urgenza è stato sottoposto ad un operazione di rimozione dell’appendicite. Una situazione non eccessivamente preoccupante ma che mette Milly Carlucci e i suoi autori in condizioni d’inventare qualcosa per superare l’empasse non da poco. La Isoardi decisamente preoccupata di perdere il suo compagno d’avventura con cui qualcuno ha anche supposto sia nato qualcosa di speciale ha pubblicato ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 22 settembre 2020) Nuove imprevisto percon leche dopo aver affrontato l‘emergenza Coronavirus con la positività di Daniele Scardina e di Samuel Peron ora deve far fronte anche alla probabile assenza di. Il ballerino che ha creato un feeling speciale con la sua attuale partner in pista la conduttrice Elisa Isoardi è stato ricoverato ine d’urgenza è stato sottoposto ad un operazione di rimozione dell’appendicite. Una situazione non eccessivamente preoccupante ma che mette Milly Carlucci e i suoi autori in condizioni d’inventare qualcosa per superare l’empasse non da poco. La Isoardi decisamente preoccupata di perdere il suo compagno d’avventura con cui qualcuno ha anche supposto sia nato qualcosa di speciale ha pubblicato ...

stanzaselvaggia : Raimondo Todaro ricoverato per appendicite. (nulla di grave, ma dovrà essere operato) Un’edizione in cui non ci si… - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @elisaisoardi e @Raimondo_Todaro vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - QuotidianPost : Raimondo Todaro in ospedale: lascia Ballando con le stelle? - tempoweb : Altra mazzata per #BallandoConLeStelle. #Todaro operato d'urgenza, la #Isoardi senza maestro VIDEO… - paolalucidi2 : @milly_carlucci @Raimondo_Todaro E porca miseria ... auguri a lui e a voi..serie travagliata parecchio -

Ultime Notizie dalla rete : Raimondo Todaro Elisa Isoardi, nel tango con Raimondo Todaro la conferma dell amore? Vanity Fair Italia Raimondo Todaro in ospedale: l’annuncio di Selvaggia Lucarelli

Raimondo Todaro ricoverato, arrivano le parole di Elisa Isaordi: il momento tanto atteso

