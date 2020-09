Privacy su Safari per iOS: le novità di iOS 14 (Di martedì 22 settembre 2020) Safari su iPhone è il famoso browser di casa Apple, utilizzato da milioni di utenti della Mela. Ora che il nuovo firmware iOS è finalmente disponibile, potete fare il download di iOS 14 direttamente dal vostro iPhone o iPad. E la Privacy su Safari è diventato il perno centrale delle nuove funzioni introdotte da Apple. Apple lo aveva già annunciato alla WWDC Apple 2020 di Giugno: il nuovo iOS 14 punterà tutto sulla Privacy e sicurezza per gli utenti Apple. Un’ottima notizia, considerando che viviamo nell’epoca dei “big data”: un mercato dove le nostre informazioni personali vengono raccolte e vendute per motivi commerciali. Ciò significa che il browser Safari vuole diventare uno dei migliori browser per proteggere la ... Leggi su italiasera (Di martedì 22 settembre 2020)su iPhone è il famoso browser di casa Apple, utilizzato da milioni di utenti della Mela. Ora che il nuovo firmware iOS è finalmente disponibile, potete fare il download di iOS 14 direttamente dal vostro iPhone o iPad. E lasuè diventato il perno centrale delle nuove funzioni introdotte da Apple. Apple lo aveva già annunciato alla WWDC Apple 2020 di Giugno: il nuovo iOS 14 punterà tutto sullae sicurezza per gli utenti Apple. Un’ottima notizia, considerando che viviamo nell’epoca dei “big data”: un mercato dove le nostre informazioni personali vengono raccolte e vendute per motivi commerciali. Ciò significa che il browservuole diventare uno dei migliori browser per proteggere la ...

Safari 14 in download per macOS Catalina e Mojave

Prima di Big Sur: la nuova versione del browser è disponibile al download per i computer della mela morsicata con le più recenti edizioni di macOS.

