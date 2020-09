Powell, la Fed fornirà supporto per tutto il tempo necessario (Di martedì 22 settembre 2020) (Teleborsa) – La banca centrale americana sosterrà l’economia “per tutto il tempo in cui sarà necessario”. Lo ha affermato il numero uno della Federal Reserve, Jerome Powell, davanti al Comitato per i servizi finanziari della Camera degli Stati Uniti. “La nostra economia si riprenderà completamente da questo periodo difficile” – ha detto il governatore – spiegando che la banca centrale continuerà gli aiuti per aiutarla nel superare la crisi legata alla pandemia da Covid-19, anche se “il percorso da seguire continua ad essere altamente incerto“. “Rimaniamo impegnati a utilizzare i nostri strumenti per fare ciò che possiamo, per tutto il tempo necessario, per garantire che ... Leggi su quifinanza (Di martedì 22 settembre 2020) (Teleborsa) – La banca centrale americana sosterrà l’economia “perilin cui sarà”. Lo ha affermato il numero uno della Federal Reserve, Jerome, davanti al Comitato per i servizi finanziari della Camera degli Stati Uniti. “La nostra economia si riprenderà completamente da questo periodo difficile” – ha detto il governatore – spiegando che la banca centrale continuerà gli aiuti per aiutarla nel superare la crisi legata alla pandemia da Covid-19, anche se “il percorso da seguire continua ad essere altamente incerto“. “Rimaniamo impegnati a utilizzare i nostri strumenti per fare ciò che possiamo, peril, per garantire che ...

CorriereQ : Powell,strada ripresa lunga e incerta,Fed farà possibile - fisco24_info : Powell,strada ripresa lunga e incerta,Fed farà possibile: Banca centrale farà tutto in suo potere per il tempo nece… - BabeleOggi : La Fed rilascia le osservazioni preparate all'udienza del Congresso di Powell, difende la scarsa accettazione del s… - focustock : POWELL: FED UTILIZZERÀ GLI STRUMENTI PER TUTTO IL TEMPO NECESSARIO PER GARANTIRE UN FORTE RECUPERO - gipa691 : @stevemac8691 Avviso alla FED ed a Powell che questa settimana parla tre volte e dovrà essere convincente sulla sua… -