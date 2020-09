Peperoni arrosto in forno (Di martedì 22 settembre 2020) I Peperoni arrosto sono un contorno delizioso, leggero e soprattutto molto estivo. Questa ricetta eviterà di farli sulla piastra rovente, ma avrete dei Peperoni arrosto dopo qualche semplice passaggio. Vediamo insieme la ricetta Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 2 Peperoni rossi grandi2 cucchiai di olio extravergine d’oliva1 spicchietto d’aglio2 foglie di basilicoSale fino q.b.Peperoncino piccante (facoltativo)Per prima cosa lavate e asciugate bene i Peperoni, preriscaldate il forno a 200° per circa 15 minuti, poi mettete i Peperoni su una teglia e lasciate cuocere per almeno 30 minuti. Durante la cottura girate i Peperoni almeno tre volte. Quando saranno pronti, toglieteli ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 22 settembre 2020) Isono un contorno delizioso, leggero e soprattutto molto estivo. Questa ricetta eviterà di farli sulla piastra rovente, ma avrete deidopo qualche semplice passaggio. Vediamo insieme la ricetta Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 2rossi grandi2 cucchiai di olio extravergine d’oliva1 spicchietto d’aglio2 foglie di basilicoSale fino q.b.Peperoncino piccante (facoltativo)Per prima cosa lavate e asciugate bene i, preriscaldate ila 200° per circa 15 minuti, poi mettete isu una teglia e lasciate cuocere per almeno 30 minuti. Durante la cottura girate ialmeno tre volte. Quando saranno pronti, toglieteli ...

