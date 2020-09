MotoGP, Alex Marquez: “Contento dei progressi fatti, speriamo in grande spettacolo” (Di martedì 22 settembre 2020) “Arriviamo a Barcellona bene dopo il nostro miglior risultato finora. Sono contento dei progressi che abbiamo fatto e non vedo l’ora di guidare in Catalogna con la Honda“. Queste le parole di Alex Marquez alla vigilia della gara sul Circuit de Catalunya. “Certo, sarà un’esperienza diversa dal normale e sicuramente mi mancherà vedere tutti i tifosi di casa sugli spalti perché questa è sempre una sensazione speciale” ha aggiunto il fratello del campione del mondo, “speriamo di poter mettere su un bello spettacolo per tutti in modo che possano godersi la gara come se fossero qui!“. “Negli ultimi tre anni ho ottenuto due vittorie e un podio qui, mi piace molto il circuito” ha concluso Alex ... Leggi su sportface (Di martedì 22 settembre 2020) “Arriviamo a Barcellona bene dopo il nostro miglior risultato finora. Sono contento deiche abbiamo fatto e non vedo l’ora di guidare in Catalogna con la Honda“. Queste le parole dialla vigilia della gara sul Circuit de Catalunya. “Certo, sarà un’esperienza diversa dal normale e sicuramente mi mancherà vedere tutti i tifosi di casa sugli spalti perché questa è sempre una sensazione speciale” ha aggiunto il fratello del campione del mondo, “di poter mettere su un bello spettacolo per tutti in modo che possano godersi la gara come se fossero qui!“. “Negli ultimi tre anni ho ottenuto due vittorie e un podio qui, mi piace molto il circuito” ha concluso...

