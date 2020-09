Meloni come la volpe e l'uva: 'In Puglia abbiamo perso perché il Pd ha usato metodi intollerabili' (Di martedì 22 settembre 2020) La vittoria di Emiliano in Puglia non era scontata, anzi: molti davano per cerca la vittoria di Raffaele Fitto e del centrodestra, ma sono stati clamorosamente smentiti alla prova delle urne. Appare ... Leggi su globalist (Di martedì 22 settembre 2020) La vittoria di Emiliano innon era scontata, anzi: molti davano per cerca la vittoria di Raffaele Fitto e del centrodestra, ma sono stati clamorosamente smentiti alla prova delle urne. Appare ...

Ultime Notizie dalla rete : Meloni come Meno seggi per tutti (tranne Meloni): come sarà il nuovo Parlamento post referendum - 24+ Il Sole 24 ORE Giorgia Meloni a Sergio Mattarella: "Niente elezioni neppure in caso di cappotto? Mi aspettavo una smentita da Sergio Mattarella"

per far passare come una vittoria l'essersi riconfermata in territori per loro roccaforti storiche. Un giochetto che dura poco però", sottolinea la Meloni. "Caldoro e Fitto? Abbiamo un problema". La ...

Regionali, Meloni: Fdi unico partito cresciuto

Lo dice al Corriere della Sera la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. ’’Noi - aggiunge - abbiamo lottato ... La sinistra ha giocato sulla paura di perdere la Toscana come aveva fatto con ...

