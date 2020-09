Matteo Renzi umiliato in Veneto. La sua candidata prende meno voti dei No Vax (Di martedì 22 settembre 2020) Mazzata in Veneto per Matteo Renzi e il battesimo alle Elezioni Regionali di Italia Viva. La candidata presidente Daniela Sbrollini nel voto dominato dal governatore Luca Zaia finisce ultima con poco più di 12mila preferenze per lo 0,61%. La Renziana viene umiliata perfino dal candidato dei no vax. Paolo Girotto infatti prende il 50% dei voti più di lei. Un tonfo clamoroso per il partito simbolo dei vaccini obbligatori. Leggi su iltempo (Di martedì 22 settembre 2020) Mazzata inpere il battesimo alle Elezioni Regionali di Italia Viva. Lapresidente Daniela Sbrollini nel voto dominato dal governatore Luca Zaia finisce ultima con poco più di 12mila preferenze per lo 0,61%. Laana viene umiliata perfino dal candidato dei no vax. Paolo Girotto infattiil 50% deipiù di lei. Un tonfo clamoroso per il partito simbolo dei vaccini obbligatori.

