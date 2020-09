Lesina, Primiano Di Mauro non sarà sindaco: era candidato unico ma manca il quorum (Di martedì 22 settembre 2020) I risultati delle elezioni a Lesina: per circa 60 voti non è stato raggiungo il quorum. Ora il Comune sarà amministrato da un commissario: si torna al voto in primavera Leggi su corriere (Di martedì 22 settembre 2020) I risultati delle elezioni a: per circa 60 voti non è stato raggiungo il. Ora il Comune sarà amministrato da un commissario: si torna al voto in primavera

