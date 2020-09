Grande Fratello Vip, lite tra Signorini e Francesca Pepe: “Maleducata” (Di martedì 22 settembre 2020) Durante il serale di ieri del Grande Fratello Vip, Francesca Pepe e Alfonso Signorini hanno dato vita ad una lite in diretta. L’ingresso nella casa del Grande Fratello di Francesca Pepe ha portato un pizzico di tensione tra i concorrenti. La modella, infatti, si è infastidita per le domande che gli ha posto Tommaso Zorzi, … L'articolo Grande Fratello Vip, lite tra Signorini e Francesca Pepe: “Maleducata” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 22 settembre 2020) Durante il serale di ieri delVip,e Alfonsohanno dato vita ad unain diretta. L’ingresso nella casa deldiha portato un pizzico di tensione tra i concorrenti. La modella, infatti, si è infastidita per le domande che gli ha posto Tommaso Zorzi, … L'articoloVip,tra: “Maleducata” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

GrandeFratello : La decisione di Grande Fratello su Fausto Leali è arrivata: è ufficialmente squalificato e deve immediatamente abba… - GrandeFratello : Le luci illuminano la Casa di Cinecittà, in una lunga serata che lascerà tutti i protagonisti di #GFVIP completamen… - Corriere : Fausto Leali espulso dal «Grande Fratello Vip» dopo le frasi razziste - cloudytaeev : RT @ciccio_co: Si vantano di non guardare il Grande Fratello e poi votano si al referendum - TaniaTortelli : RT @ilMenestrelloh: La questione è un’altra: il flirt con Sgarbi era finto, non ha vinto miss europa, ha 50 mila followers. Perchè questa F… -