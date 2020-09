Grande Fratello Vip le nomination della puntata del 21 settembre VIDEO

Leggi su dituttounpop

(Di martedì 22 settembre 2020)Vip 5 i nominati di lunedì 212020 sono: Franceska Pepe, Fulvio Abbate, Massimiliano Morra e Matilde Brandi () Lunedì 212020 è andata in onda una nuovadelVip, ma nonostante siamo ancora all’inizio, i nuovi inquilini hanno dovuto fare le. Quest’anno il meccanismo cambia spesso, nelladi ieri sono stati separati i vip entrati nelladi venerdi che hanno realizzatosegrete. Mentre i vip che sono entrati nella prima, hanno effettuatopalesi. I “nuovi” vip quindi hanno votato in segreto in ...